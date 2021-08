Bentley Systems annuncia l’acquisizione di Imago da parte di Seequent

Integrazione di una piattaforma per la gestione di immagini geoscientifiche basata sul cloud, con strumenti di gestione e modellazione dei dati geografici, in grado di supportare le sfide riguardanti il pianeta, l’ambiente e la produzione di energia

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi che la sua business unit Seequent ha acquisito Imago Inc, società che si occupa dello sviluppo di software basati sul cloud per l’acquisizione e la gestione di immagini geoscientifiche. L’acquisizione espande il portafoglio di soluzioni tecnologiche di Seequent e potenzia le funzionalità cloud per supportare geoscienziati e ingegneri nel risolvere le sfide legate al pianeta, all’ambiente e all’energia.

La piattaforma di Imago basata sul cloud, consente di acquisire, catalogare e analizzare le immagini di base e dettagliate provenienti da più fonti, per supportare tutti gli aspetti del processo geologico, dall’esplorazione al controllo delle pendenze. Il continuo sviluppo del machine learning di Imago consente di procedere con una funzionalità graduale nell’interpretazione dei dati geologici.

Le aziende del settore estrattivo di tutto il mondo applicano la soluzione di Imago in combinazione con gli strumenti di gestione e modellazione dei dati geologici per consentire ai team di prendere decisioni più sicure e redditizie utilizzando immagini immediatamente disponibili e di alta qualità. Seequent ha già provveduto a integrare i suoi prodotti Leapfrog, Oasis Montaj, Target e Minalytix MX Deposit nella soluzione di Imago, rendendo più facile, per geologi, ingegneri e altre parti interessate, estrarre informazioni altamente fruibili e apprendere dalle immagini geoscientifiche. L’obiettivo è di liberare un potenziale significativo per l’industria estrattiva e altri settori, trasformando i dati immagine in informazioni di importanza strategica per le attività geologiche.

Graham Grant, Chief Executive di Seequent, ha dichiarato: “Per noi, è entusiasmante dare il benvenuto a bordo al team di Imago e insieme contribuiremo a far progredire lo sviluppo di Seequent nel campo delle tecnologie cloud. Siamo alla continua ricerca di nuovi modi per fornire nuove tecnologie e soluzioni in grado di supportare i flussi di lavoro, migliorare l’efficienza operativa e offrire maggior valore gli utenti che lavorano per risolvere alcune delle principali sfide civili, ambientali ed energetiche in tutto il mondo. Questa acquisizione dimostra la continua crescita di Seequent e il suo impegno nel fornire un valido contributo ai settori che serviamo a livello globale”.

Federico Arboleda, co-fondatore di Imago, ha dichiarato: “Il nostro piccolo team di Phoenix e Perth è entusiasta di unire le proprie forze a quelle di Seequent e di contribuire a modulare in modo sostanziale le soluzioni di Imago nel settore estrattivo e in altri mercati. Abbiamo fondato Imago per aiutare le industrie estrattive a gestire l’elevato volume e le dimensioni delle immagini geologiche e liberare l’enorme valore che possono fornire. I dati immagine sono una fonte di dati sempre più importante nelle geoscienze e possono provenire potenzialmente da qualsiasi fonte, incluse immagini di base, foto aeree e iperspettrali, droni e dispositivi portatili. Diventerà sempre più importante trasformare questi dati in conoscenza, man mano che le esigenze di automazione aumenteranno”.