Google, obbligo di vaccinazione. A metà ottobre ritorno in ufficio

Google posticipa il ritorno in ufficio per molti dei suoi dipendenti.La data prevista si aggira attorno alla metà di ottobre; verrà attuata una politica per richiedere a tutti di essere vaccinati, così da contrastare la diffusione della variante Delta del Covid. In un’email inviata a più di 130mila dipendenti, il ceo Sundar Pichai ha detto che “vaccinarsi è uno dei modi più importanti per mantenere noi stessi e le nostre comunità in salute”.

L’azienda vuole riportare la maggior parte dei lavoratori in ufficio dal 18 ottobre, invece che dal 1° settembre. “Questa estensione ci darà il tempo di tornare al lavoro fornendo flessibilità a coloro che ne hanno bisogno”, ha scritto Pichai nella email. Il regolamento sul vaccino sarà quindi usato per aderire alle leggi e regole di ogni Stato e verranno fatte eccezioni per i dipendenti che hanno problematiche mediche certificate oppure fanno parte di categorie protette.

Non è ancora ufficiale il numero di lavoratori di Google che non siano ancora stati vaccinati, anche se Pichai ha parlato di un’alta percentuale. Anche Apple ha rinviato l’apertura degli uffici da settembre a ottobre, proseguendo fino ad allora in remoto.