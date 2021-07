BigMat Italia: Alessandro Cerbai nuovo Presidente

Durante l’assemblea annuale dei Soci, che si è svolta il 16 e il 17 luglio a Firenze, BigMat Italia ha rinnovato i vertici che guideranno il consorzio per i prossimi tre anni.

Al suo primo mandato da presidente di BigMat Italia, è stato nominato all’unanimità Alessandro Cerbai – toscano e volto storico di BigMat – che ha ringraziato così per la fiducia accordata: «Sono veramente onorato del ruolo, che porta con sé anche una grande responsabilità, cercherò di mettercela tutta per le prossime sfide che il nostro Gruppo dovrà cogliere nel mercato».



Tra gli obiettivi del suo mandato Cerbai sottolinea l’importanza di far crescere ancora il Gruppo BigMat: «Abbiamo un brand internazionale e un’insegna forte grazie alla quale poter sviluppare ulteriormente la nostra rete sul territorio italiano, dando servizi e risposte alle nostre aziende socie e contribuendo così al miglior posizionamento possibile sul mercato» ha dichiarato il neo presidente che sostituisce Rocco Alfano in carica da 7 anni.

Rinnovato anche il CdA composto da 11 membri di cui 6 nuovi consiglieri e 5 conferme: