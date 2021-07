Dentsu X conserva la prima posizione nella classifica globale RECMA come agenzia media con la crescita più veloce al mondo per il terzo anno consecutivo

Dentsu X leader per crescita anche in Italia

Il nuovo Overall Activity Volume Rankings report pubblicato da RECMA nel mese di luglio 2021, evidenzia dentsu X come l’agenzia media in più rapida crescita a livello globale, con una crescita dell’agenzia dell’8,8% su base annua.

Questo è il terzo anno consecutivo che dentsu X si è assicurata il primo posto per la crescita nelle classifiche globali, crescendo dell’81% nel periodo. Commentando la classifica RECMA, Sanjay Nazerali, Global Client & Brand President, dentsu X, afferma; “Ottenere questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo è una grande conferma della nostra proposition, ‘Experience beyond Exposure’, che riporta la relazione profonda tra Brand e consumatore al centro del marketing ed è testimonianza che vinciamo solo quando vincono anche i nostri clienti, team e partner.”

RECMA è la principale società di ricerca indipendente, che riporta e tiene traccia delle performance

delle agenzie di media in tutto il mondo. L’ Overall Activity volume report, che valuta oltre 900

agenzie di media in 70 paesi, è la classifica quantitativa di riferimento basata sul volume delle

attività, una metrica che include sia i billing di acquisto tradizionali, che le attività non tradizionali

che coprono gli online paid media che le attività a pagamento su digitale, dati e analisi, contenuti,

marketing, sponsorizzazione.

Donovan Donadonibus (in foto), Managing Director di dentsu X Italia, ha dichiarato: ”È una riconferma

importante che attesta il valore e la distintività del nostro Network nel mercato internazionale delle

agenzie media. Sono peraltro fiero del contributo dato da dentsu X Italia che, a soli due anni dal

lancio sul mercato, ha dimostrato di essere un’agenzia agile, innovativa e ricca di talenti, capace di

crescere anche in un anno oggettivamente complicato e incerto per l’intera industry, ma soprattutto

un’agenzia capace di ispirare e di creare esperienze di comunicazione vincenti per le aziende nostre

Partner, i cui Brand devono affrontare le sfide che consumatori e uno scenario media in continua

evoluzione pongono loro.

Essere l’Agenzia con il più alto tasso di crescita di amministrato (+72% su base annua) in Italia è un

risultato significativo, reso possibile grazie al valore di una collaborazione profonda tra Team

Agenzia, Partner e Clienti, a cui va il mio ringraziamento.” – conclude Donadonibus.