Nasce EY Engineering and Technical Services S.r.l., nuova società spin off focalizzata su infrastrutture, energia, real estate e rigenerazione urbana, affiancando imprese e istituzioni nelle scelte strategiche anche su Recovery Fund ed Eco-Sisma Bonus. Lo rende noto la società.

Con l’occasione, EY ha inoltre scelto di dare vita all’EY Real Estate Learning Lab, in collaborazione con il Politecnico di Milano Dip. ABC, una partnership che ha l’obiettivo di sopperire alla carenza di profili junior con una formazione improntata al mercato immobiliare. “L’Italia grazie agli investimenti previsti nel Pnrr scommette sulla propria capacità di rinnovarsi e guardare al futuro – commenta Marco Daviddi, nella foto, EY Europe West Markets Leader for Strategy and Transactions – i dati dell’EY Attractiveness Survey evidenziano che lo stato delle infrastrutture nel nostro Paese è un freno agli investimenti, ma allo stesso tempo la fiducia nel nostro sistema infrastrutturale è in crescita. Dall’EY Infrastructure Barometer emerge che il 58% dei manager internazionali del settore prevede infatti di concludere nuove operazioni in Italia nei prossimi dodici mesi”.

“Nonostante EY svolga tradizionalmente attività di auditing e servizi finanziari, per tutti i settori, inclusi quelli legati al mondo del Real Estate e delle Infrastrutture – dice Roberto Talotta, Partner di EY – sempre più spesso si è trovata a competere per attività di project management e servizi tecnici che nel passato erano eseguite da società specialistiche del settore. Oltre alle Costruzioni, energia, infrastrutture sociali e TMT sono gli ambiti che catalizzano maggiormente l’attenzione degli investitori. L’80% dei manager che hanno partecipato alla recente indagine EY Infrastructure Barometer prevede un aumento della competizione per i finanziamenti infrastrutturali nei prossimi dodici mesi. Per questo EY ha deciso di affrontare verticalmente il mondo delle infrastrutture e real estate attraverso la costituzione di EY Engineering and Technical Services”.