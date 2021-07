Annunciati i vincitori dei Premi Mary Kay per tesi di dottorato nel corso della Conferenza annuale 2021 dell’Academy of Marketing Science

Mary Kay,importante patrocinatrice dell’emancipazione e dell’imprenditoria femminili, continua a tener fede al proprio impegno pluridecennale verso la promozione dell’istruzione e della ricerca con l’annuncio dei vincitori dei Premi Mary Kay per tesi di dottorato e proposte di tesi di dottorato in occasione della Conferenza annuale 2021 dell’Academy of Marketing Science (AMS) tenutasi il mese scorso in formato virtuale. Da oltre 25 anni, il marchio di prestigio mondiale di prodotti di bellezza elargisce queste borse di studio con cadenza annuale per dare ai dottorandi in marketing l’opportunità di presentare le loro tesi di successo di fronte ai loro colleghi. I finalisti vengono selezionati in base alle loro presentazioni finali in occasione della Conferenza annuale dell’AMS.

Le iscrizioni sono aperte a studenti iscritti a corsi di dottorato presso qualsiasi università riconosciuta, istituto di istruzione superiore o facoltà di economia o amministrazione aziendale in tutto il mondo. I finalisti dell’edizione del 2021 dei Premi Mary Kay per tesi di dottorato e proposte di tesi di dottorato sono:

Finalisti del Premio Mary Kay per proposte di tesi di dottorato 2021

Vincitore – Luo Bowen, candidata al dottorato, Università di Rochester, Stati Uniti

2 o posto – Aleksandrina Atanasova, candidata al dottorato, Università Royal Holloway di Londra, Regno Unito

Finalisti del Premio Mary Kay per tesi di dottorato 2021

Vincitore – Irene Nahm, dottoressa, Università del Minnesota, Stati Uniti

2 o posto – Constant Pieters, dottoressa, Università di Tilburg, Paesi Bassi

“Mary Kay si adopera allo scopo di fornire opportunità di emancipazione, avanzamento di carriera e istruzione a livello globale” ha dichiarato Sheryl Adkins-Green, Direttrice del marketing presso Mary Kay Inc. “Offrire sostegno ai professionisti del marketing attraverso i Premi per tesi di dottorato e proposte di tesi di dottorato in collaborazione con l’Academy of Marketing Science permette di puntare i riflettori su persone straordinarie promuovendone la carriera. Il contributo da loro apportato al campo del marketing è immenso e per noi è un vero onore poterli aiutare a realizzare i loro sogni.”

“Ogni anno ci pervengono decine di candidature ai Premi Mary Kay per tesi di dottorato da professionisti del marketing che desiderano avanzare nella propria carriera e ricevere feedback critico dai loro colleghi per consolidare la loro tesi”ha dichiarato Julie Moulard, Presidentessa dell’Academy of Marketing Science. “I premi Mary Kay per tesi di dottorato forniscono loro da oltre due decenni opportunità per strutturare e ottimizzare la loro ricerca, instaurare contatti con leader del settore e accrescere la loro visibilità nel mondo accademico, tutti fattori di importanza fondamentale per corroborare ulteriormente la loro ricerca e pubblicarne gli esiti in riviste di marketing rispettabili.”