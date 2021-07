Tableau, Stefano Maio primo Country Leader per l’Italia

Tableau, un’azienda Salesforce, annuncia la nomina di Stefano Maio nel ruolo di primo Country Leader per il mercato italiano. Il suo compito sarà quello di guidare le attività, organizzare il go-to-market, far crescere la visibilità del brand nonché la consistenza del business nel nostro Paese.

Stefano Maio è appassionato del mondo dei dati e della loro analisi. Maio vanta una grande esperienza manageriale che lo ha portato a ricoprire ruoli in prima linea nelle principali aziende del mondo dei Business Analytics, tra queste Sas, Hyperion, Oracle, QlikView. Recentemente, Stefano Maio aveva la responsabilità per il Sud Europa di Blue Yonder.

“Tableau è un’azienda rivoluzionaria nel campo dell’analisi dati aziendale e sono entusiasta di essermi unito a questo grande team ormai parte della grande famiglia Salesforce”, ha affermato il nuovo Country Leader di Tableau per il mercato italiano. “Non vedo l’ora di lavorare con le aziende italiane per aiutarle a vedere e comprendere i loro dati in modo ancora più intuitivo ed efficace”.