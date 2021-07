EML estende il contratto con PTA a 75 centri commerciali in Italia, Francia e Spagna per cinque anni

PTA Payment Solutions, il principale partner del commercio al dettaglio di EML Payments sui mercati italiano, francese e spagnolo, ha firmato un accordo pluriennale con la fintech globale fino al 2026. La collaborazione estesa sottolinea l’importanza crescente dei pagamenti mobili e le opzioni responsabili di Buy Now Pay Later (BNPL) per migliorare le esperienze dei clienti in paesi duramente colpiti dal COVID-19.

“Rafforzando la collaborazione di EML, la nostra proposta phygital è sostenuta da una direttiva di strategia dei punti vendita mirata ad aumentare il coinvolgimento dei consumatori”, ha spiegato Riccardo Negri, COO presso PTA Payment Solutions.

“Il modello B2B di PTA completa i nostri ambiziosi obiettivi di crescita nei centri commerciali verticali mentre l’Europa cerca di superare l’impatto del Coronavirus”, ha dichiarato Nikki Evans, CEO Europe presso EML.

EML è il maggior fornitore mondiale di gift card presso i centri commerciali e outlet di lusso ed è lieto di continuare il suo rapporto con l’ecosistema fisico e digitale (phygital) di PTA, che è iniziato nel 2015.

Informazioni su EML Payments

EML offre una piattaforma di soluzioni di pagamento innovativa, aiutando le aziende in tutto il mondo a creare straordinarie esperienze clienti. Ovunque il denaro sia in movimento, la nostra agile tecnologia è in grado di supportare il processo di pagamento, così che i fondi possono essere spostati rapidamente, comodamente e in sicurezza. Offriamo gestione di programmi leader sul mercato e un’esperienza di pagamenti ad alto livello per creare soluzioni sfaccettate e personalizzabili per aziende, marchi e la loro clientela.