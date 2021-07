Assopellettieri: Franco Gabbrielli confermato presidente

L’assemblea dei soci di Assopellettieri ha confermato Franco Gabbrielli nel ruolo di presidente e Stefania Orselli e Andrea Calistri in quello di vicepresidenti per il prossimo biennio.

Positivo il bilancio dell’operato del presidente negli ultimi due anni che ha promosso progetti importanti come la creazione ex novo degli “Stati Generali della Pelletteria”, le partnership attivate con realtà di diversi settori, come Ey e Ds Group e iniziative di sistema intraprese con le realtà più significative della filiera moda e accessori made in Italy, come Pitti Immagine e Lineapelle.

Gabbrielli continuerà a portare avanti i progetti lanciati negli ultimi mesi all’insegna della trasformazione digitale e dell’internazionalizzazione della produzione made in Italy. Tra questi, Mipel Lab, dedicato al sourcing della pelletteria italiana, in grado di mettere in contatto brand e designer di tutto il mondo con i migliori produttori italiani di pelletteria.

Franco Gabbrielli ha commentato:

“Ringrazio i colleghi dell’Associazione per la rinnovata fiducia che mi impegnerò a onorare con la massima dedizione. Sono lieto di poter continuare ad offrire il mio contributo come imprenditore, mettendo a disposizione la mia esperienza per il futuro dell’Associazione. Le sfide che ci attendono sono molte e in diversi ambiti del business, ma sono sicuro che insieme sapremo affrontarle al meglio e riusciremo a consolidare ulteriormente il primato italiano del nostro settore a livello mondiale”.