Stellantis annuncia il lancio di Stellantis Design Studio

Stellantis ha annunciato oggi la creazione di Stellantis Design Studio. L’agenzia creativa offre servizi di Global Brand Design a ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo della mobilità come a quelle attive in qualsiasi settore industriale, produttivo e del terziario. Lo Studio si baserà sull’esperienza e la competenza del Peugeot Design Lab per applicarla all’intero portfolio dei brand, da Maserati a Jeep®, da DS Automobiles a Lancia. Stellantis Design Studio è in grado di connettere la propria rete di clienti con i suoi iconici marchi, andando oltre la semplice attività di consulenza nel campo della progettazione identificando partnership inter-aziendali.



Klaus Busse e Arnault Gournac saranno congiuntamente a capo di Stellantis Design Studio:



– Klaus Busseguida le attività di design di Maserati, Jeep Europe e Stellantis Design Studio in qualità di Head of Design e si occuperà dello sviluppo strategico dello Studio. Metterà a disposizione la sua notevole esperienza con i marchi di fascia Luxury, per ampliare il campo di azione di Stellantis Design. “Il successo e la competenza di Peugeot Design Lab non hanno rivali. L’applicazione di questo know-how a tutti i nostri brand apre la strada a prospettive impareggiabili”, ha affermato Klaus Busse.



– Arnault Gournac, direttore di Peugeot Design Lab e Cycles Peugeot, è il fautore dell’estensione dell’attività dello Studio a favore dell’intero Gruppo Stellantis. Forte della sua solida esperienza di manager e guida al cambiamento nel reparto design di Decathlon, in Orange Labs e nel Gruppo Carrefour, sovrintenderà all’evoluzione e allo sviluppo internazionale di Stellantis Design Studio in qualità di Creative Director. “Guardando all’insieme dei nostri marchi, i progettisti di Stellantis hanno creato alcuni dei veicoli più entusiasmanti e visivamente più accattivanti della storia dell’automobilismo. Noi vogliamo cogliere questa energia creativa e offrire le nostre competenze ai nostri partner esterni in tutto il mondo per aiutarli a portare i loro marchi e progetti di design a un livello superiore”, ha dichiarato Arnault Gournac. “Lavoreremo per ampliare il nostro campo di azione, promuovendo in tutto il mondo nuove partnership con clienti operanti in vari settori”.



Il nuovo studio metterà a frutto l’esperienza acquisita in 9 anni di vita dal Peugeot Design Lab e in oltre 120 collaborazioni con clienti e partner prestigiosi del calibro di Airbus Helicopter, Alstom, Bombardier, Bénéteau Groupe, Zodiac, Haier Group, la F.I.A. Whirlpool, Gillardeau Oysters e Pleyel. Il Peugeot Design Lab continuerà il proprio sviluppo all’interno di Stellantis Design Studio occupandosi di tutti i progetti del marchio Peugeot esterni al settore automobilistico, per rafforzare partner e progetti chiave. Stellantis Design Studio metterà progressivamente la propria esperienza al servizio di tutti i brand del Gruppo Stellantis e si proporrà come agenzia di consulenza nel campo della progettazione e del design a tutti i clienti esterni, offrendo loro possibili collaborazioni con i propri marchi interni accanto alla possibilità di mantenere le attività del tutto separate.