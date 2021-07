Earnix annuncia un’acquisizione mirata a promuovere una nuova offerta trasformativa per le assicurazioni auto ‘al chilometro’

Earnix, fornitore globale di avanzate soluzioni di valutazione, tariffazione e personalizzazione dei prodotti offerti da assicurazioni e banche, annuncia l’acquisizione degli asset telematici basati sull’IA di Driveway Software Corporation, il cui solido e competente team di esperti confluirà in Earnix. Gli asset, tra cui un’avanzata app telematica, serviranno come base fondamentale per la creazione di un’offerta nuova e trasformativa nell’ambito delle assicurazioni ‘al chilometro’ (UBI, Usage-Based Insurance) e delle assicurazioni basate sul comportamento (BBI, Behavior-Based Insurance).



Grazie a Earnix, gli assicuratori ora possono sfruttare la telematica intelligente per usufruire di modellazione del rischio, tariffazione e valutazione di livello eccellente, migliorando l’esperienza cliente grazie all’identificazione e alla fornitura in tempo reale di offerte UBI e BBI appropriate e su misura.