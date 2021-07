Volkswagen Group Italia: Massimo Nordio Vice President Group Government Relations and Public Affairs

Dal 1° agosto, dopo 9 anni alla guida di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio lascerà la posizione di AD e assumerà l’incarico di Vice President Group Government Relations and Public Affairs per l’Italia.



Un ruolo d’importanza strategica, legato a doppio filo con la fase di profonda trasformazione del settore mobilità, che richiede sia un’esperienza internazionale di alto livello, sia una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato italiano. L’obiettivo della nuova funzione, creata ad hoc per gestire in maniera ottimale la transizione e favorire l’affermazione dell’e-mobility come tecnologia di riferimento, è il dialogo continuo con la politica e le Istituzioni, con una visione ampia che includa tutti gli aspetti necessari.

Nella nuova mansione, Nordio agirà in stretto coordinamento con la Casa Madre e rappresenterà tutte le Aziende del Gruppo Volkswagen in Italia, portandone avanti gli interessi strategici e i temi fondamentali per il futuro.



“Questa nuova funzione sarà importante per il Gruppo Volkswagen in Italia” dichiara Wolf-Stefan Specht, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Group Italia. “Per avere successo nella transizione, un rapporto costante con le Istituzioni è un elemento imprescindibile, tanto a livello di Casa Madre, quanto nei singoli Paesi. Massimo Nordio, grazie alla sua ampia esperienza, è la persona giusta per questa posizione”.



“Ci sono all’orizzonte dei cambiamenti epocali: oltre all’e-mobility, i trend più rilevanti nei prossimi anni saranno digitalizzazione e guida autonoma e il Gruppo Volkswagen intende continuare a essere leader del settore, come testimonia la strategia NEW AUTO. È una trasformazione che implica scenari diversi e nuove attività, un tempo non indispensabili ma oggi fondamentali, come le relazioni con le Istituzioni” spiega Massimo Nordio. “Un ruolo impegnativo, una sfida che affronterò con l’entusiasmo di sempre”.



Nordio opererà dall’ufficio di Roma, manterrà la propria posizione nel Consiglio di Amministrazione e riporterà a Wolf-Stefan Specht, Presidente del CdA di Volkswagen Group Italia.