American Express annuncia dividendi per le azioni privilegiate di Serie B e C

American Express Company ha annunciato i seguenti dividendi per le azioni privilegiate di Serie B e C della società:

Un dividendo trimestrale per le azioni privilegiate non cumulative a tasso flottante / fisso del 5,200%, Serie B, di USD 9.059,25 per azione (equivalente a USD 9,05925 per relativa azione in deposito) e pagabile il 16 agosto 2021 agli azionisti registrati al 1º agosto 2021.

Un dividendo trimestrale per le azioni privilegiate non cumulative a tasso flottante / fisso del 4,900%, Serie C, di USD 8.698,80 per azione (equivalente a USD 8,69880 per relativa azione in deposito) e pagabile il 15 settembre 2021 agli azionisti registrati al 1º settembre 2021.