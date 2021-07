Kairos, Roberto Zanco guida il team degli investimenti illiquidi

Il Gruppo Kairos annuncia l’ingresso di Roberto Zanco come responsabile degli investimenti alternativi illiquidi, nonché consigliere di amministrazione Kairos Partners sgr. Zanco si unisce al team degli investimenti di Kairos con il compito di sviluppare l’area degli investimenti alternativi illiquidi, creando una squadra dedicata che seguirà il lancio di un nuovo fondo di Venture Capital.

Si tratterà di un fondo chiuso di diritto italiano volto a raccogliere 150 milioni di euro, che realizzerà investimenti Esg compliant in start up e Pmi innovative italiane con un focus sui settori digital transformation, med tech, new space economy e clean tech.

“Con l’ingresso di Roberto la squadra di Kairos si arricchisce di nuove competenze nel settore degli investimenti illiquidi, in particolare nel private equity e nel venture capital, dove Roberto ha maturato un’esperienza di alto profilo”, dice Guido Maria Brera, chief investment officer di Kairos.

“Ringrazio l’intero management di Kairos per avermi dato l’opportunità di entrare a far di un team che da oltre vent’anni opera con successo nell’industria del risparmio gestito in Italia, grazie soprattutto alla capacità che ha sempre dimostrato nell’anticipare i trend e proporre soluzioni d’investimento sempre più all’avanguardia”, sostiene Roberto Zanco.