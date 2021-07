Midea: sceglie Havas CX Milan per il rilancio su digital e social

Midea ha scelto Havas CX Milan per rilanciarsi sui canali digital e social, dopo una consultazione che ha visto coinvolte altre agenzie specializzate nella customer experience e in campagne digital.

Midea, colosso cinese specializzato nei settori HVAC e Home Appliances, vuole rafforzare la propria posizione nel mercato italiano per innovazione e sviluppo tecnologico perseguendo le strategie digital B2B e B2C, principalmente focalizzate sul brand Midea.

Alberto Di Luzio, general manager di Midea Italia, ha commentato:

“Rispetto al brief di gara condiviso, Havas CX Milan è riuscita fin da subito ad analizzare lo scenario attuale della nostra industry e centrare l’obiettivo, presentando un piano strategico a 360 gradi che prende in considerazione i nostri principali touchpoint digitali. L’obiettivo di Midea in Italia, da qui ai prossimi anni, è quello di diventare il brand di riferimento nel mondo della climatizzazione, dei grandi e piccoli elettrodomestici. Una sfida importante che siamo pronti ad affrontare e fiduciosi di vincere anche grazie al supporto di partner strategici come Havas CX Milan”.

Havas CX Milan si occuperà della strategia digital e social a lungo termine, del piano editoriale e di campagne e attività specifiche volte ad aumentare l’awareness e la considerazione del brand sul panorama italiano.

Manfredi Calabrò, ceo di Havas Milan, ha dichiarato:

“Esser stati scelti da un’azienda innovativa come Midea ci riempie di orgoglio. Grazie ai suoi prodotti, il team di Havas CX potrà combinare tecnologia, dati e design per costruire esperienze rilevanti per i consumatori italiani. Una sfida ambiziosa e certamente emozionate”.