Barclays nomina Pier Luigi Colizzi Head of Investment Banking Continental Europe

Barclays annuncia oggi che Pier Luigi Colizzi, attualmente Head of M&A for Europe, Middle East and Africa, è stato nominato Head of Investment Banking per l’Europa continentale. Nell’ambito delle sue nuove responsabilità, Pier Luigi entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Barclays Europe.



Vanta 27 anni di esperienza nell’investment banking e durante la sua carriera ha fornito consulenza a clienti in operazioni di fusione e acquisizione per un valore di oltre 200 miliardi di dollari. È entrato in Barclays nel 2012 per guidare la sua attività di Investment Banking in Italia, prima di diventare Head of M&A EMEA nel 2015. È stato determinante nell’assistere importanti clienti nelle loro importanti operazioni di M&A tra cui ENEL, Telenor, Fortum, Masmovil, Total, Macquarie, OMV , Mitsubishi, Tom Tom e altri.

Pier Luigi manterrà le responsabilità di M&A in Europa e maggiori dettagli sulla struttura della leadership M&A nella regione saranno condivisi a tempo debito.



Reid Marsh, Head of Investment Banking, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico, ha commentato:“Questa nomina riflette la nostra attenzione sull’Europa continentale poiché aggiungiamo talenti senior alla piattaforma bancaria e generiamo sinergie con le nostre attività di mercati, corporate banking e private bank“.



Francesco Ceccato, CEO, Barclays Europe ha commentato: “Barclays Europe mira a essere una banca coerente di primo livello nell’Europa continentale e le capacità di leadership di Pier Luigi, le solide relazioni con i clienti e la visione strategica ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo“.