Ned Curic è il nuovo Chief Technology Officer di Stellantis

Ned Curic, attualmente Vice Presidente di Alexa Automotive, Amazon, entrerà a far parte di Stellantis dal 30 agosto 2021, con il ruolo di Chief Technology Officer (CTO). In qualità di CTO di Stellantis, Ned coordinerà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo.

Ned Curic vanta un’esperienza pluriennale sul panorama mondiale, con comprovato successo dal 2017 in Amazon come Vice Presidente di Alexa Automotive, responsabile della creazione dell’organizzazione commerciale e tecnologica della linea di business Automotive.

Dal 2015 al 2017, Curic è stato EVP presso Toyota Connected, con gestione diretta di ingegneri programmatori, data scientist e designer. È anche stato Chief Technology Officer di Toyota Motor North America, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione della strategia di trasformazione digitale, dell’innovazione e della tecnologia avanzata, di dati, marketing digitale, ciclo di vita del cliente, di piattaforme per veicoli e tecnologie per auto connesse, di architettura d’impresa e relativi servizi.

Carlos Tavares, attuale CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a stretto contatto con Ned che giocherà un ruolo fondamentale ed essenziale nel definire la direzione strategica della mobilità, dello sviluppo e della crescita futura della nostra azienda per essere all’avanguardia nel settore automobilistico. Ned si unisce a noi nel momento perfetto per plasmare Stellantis nel contesto di un cambiamento senza precedenti del nostro settore.”