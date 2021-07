CDP Venture Capital, Caterina Siclari nuovo responsabile del Fondo Rilancio Startup

Caterina Siclari entra in CDP Venture Capital nella veste di responsabile del Fondo Rilancio Startup, un fondo che conta 200 milioni di euro, stanziato dal ministero dello Sviluppo economico e affidato in gestione a CDP Venture Capital Sgr. Il fine è quello di rinforzare il raccordo tra gli operatori dell’ecosistema del venture capital italiano.

Secondo CDP, Siclari ha maturato un’esperienza nell’ambito consulenziale per startup e PMI nel ruolo di partner e co-founder di AGS Advisory. In precedenza, ha lavorato in KPMG, dedicando molte delle sue attività e della sua professione all’innovazione. Inoltre, ha collaborato con la cattedra di Strategie Competitive dell’Università Commerciale Luigi Bocconi ed è stata Startup Tutor presso il PoliHub di Milano.

Il Fondo Rilancio Startup raccoglie e fornisce una valutazione alle segnalazioni di startup e PMI innovative da parte di investitori qualificati e regolamentati (quindi: fondi di vc, acceleratori, incubatori, business angels, family office) che hanno investito nel breve periodo, o stanno ad oggi investendo. I finanziamenti vengono realizzati in modalità convertendo, in matching con gli investitori proponenti e con altri investitori coinvolti, nel limite massimo di 1 milione di euro per una sola operazione.

Oltre 470 investitori sono stati accreditati attraverso il portale apposito, candidando 160 startup e PMI innovative meritevoli di ulteriori capitali.