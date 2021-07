The Story Lab rafforza il reparto Business: due nuovi ingressi tra i Client Director

L’advertainment agency di dentsu italia annuncia due nuovi ingressi tra le prime file del team di consulenza al cliente guidato da Jenny Nieri e presenta la squadra al completo.

The Story Lab, l’advertainment agency di dentsu italia, annuncia le nuove nomine e due nuovi ingressi nel team Business dell’agenzia, cuore pulsante della consulenza al cliente.

Quattro riporti diretti di prima linea affiancheranno Jenny Nieri, Client Service Director di The Story Lab, nello sviluppo della strategia di business dell’agenzia, portando ciascuno la propria esperienza multidisciplinare per offrire punti di vista complementari e un approccio il più possibile olistico alla consulenza al cliente.

“Abbiamo cercato con attenzione il giusto equilibrio tra percorsi differenti. Ora la squadra è al completo, e siamo certi di avere individuato i migliori leader per guidare un processo di consulenza al cliente che sia sempre e in ogni caso proattivo, efficace e media-fluid” – commenta Jenny Nieri, Client Service Director di The Story Lab – “Ciascuno dei quattro Client Director contribuisce con un punto di vista verticale a un’attitudine al lavoro orizzontale, per agevolare lo scambio di competenze e la crescita organica di tutto il team Business e di tutta l’agenzia”.

Alberto Bommartini, Sarah Marie Camponesco, Marianna Drago e Bianca Viancini sono i quattro Client Director che guideranno il reparto, con un team a oggi composto da oltre 60 persone.

Alberto Bommartini, cresciuto in Simple Agency e poi in dentsu con un percorso dalla forte matrice content, porta all’interno del processo la sua visione data-inspired e la sua importante esperienza nel mondo dell’influencer marketing. Fra i principali clienti gestiti nel suo percorso: Beiersdorf, Mondelez, Heineken, Reckitt Benckiser.

Sarah Marie Camponesco offre alla squadra un importante storico nel campo ATL, grazie alla sua forte esperienza su clienti internazionali come L’Oréal e illy maturata in agenzie come McCANN e DLV BBDO.

Marianna Drago forte di una lunga esperienza all’estero, lavorando in Cina e in Australia, torna in Italia in Freeda Media. Porta nel team visione internazionale e approccio olistico su progetti articolati e media-fluid grazie all’esperienza maturata lavorando su global brand come Philips, L’Oréal e Ducati.

Bianca Viancini inizia la sua carriera in Simple Agency con una focalizzazione sul mondo social media e content, e nel tempo acquisisce competenze importanti nell’ambito del branded content ed entertainment lavorando per brand come Philips, Sky e Nestlé.