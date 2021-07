Premio John Fante Opera Prima, finalisti Urciuolo, Frandino e Domini

Alice Urciuolo con ‘Adorazione”‘(66thand2nd), Barbara Frandino con ‘È quello che ti meriti’ (Einaudi) e Marcello Domini con ‘Di guerra e di noi’ (Marsilio): sono i tre finalisti del Premio John Fante Opera Prima 2021. I nomi sono stati annunciati il 14 luglio nell’azienda agricola Contesa alla presenza della direttrice artistica del John Fante Festival “Il dio di mio padre” Giovanna Di Lello, del sindaco di Torricella Peligna Carmine Ficca, della delegata alla cultura Loredana Piccirelli e di Franco Pasetti (Cantina Contesa).

In collegamento streaming sono intervenuti Maria Ida Gaeta (presidente), Tommaso D’Amico, Claudia Durastanti, Nadia Terranova della Giuria dei letterati.

Il vincitore sarà annunciato durante la 16/a edizione del John Fante Festival, che si svolgerà dal 19 al 22 agosto 2021 a Torricella Peligna (Chieti). “Tre ottime prove di scrittura, quelle dei tre finalisti scelti, di generazioni differenti. Si conferma la tradizione della presenza delle donne a questo premio”, ha detto Maria Ida Gaeta. Durante la presentazione è stato annunciato anche il vincitore del Premio alla carriera John Fante Vini Contesa 2021: il giornalista Fabrizio Gatti. Questa la motivazione della scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice dello scorso anno e presidente della giuria di quest’anno: “In incognito, sotto falso nome, spogliandosi della propria identità e realtà per comprendere quella degli altri, gli sfruttati, gli schiavi, gli ultimi, il giornalista Fabrizio Gatti ha attuato, nelle sue inchieste, il mestiere dello scrittore, immergendosi, non solo metaforicamente, nelle vite altrui. E ha saputo poi raccontarle in libri vibranti di indignazione, impegno e pietà, capaci di scuotere le coscienze. In particolare, con Bilal (2007) ha scritto l’Odissea dei migranti del 21/o secolo.”

ANSA