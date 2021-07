25 milioni di vaccinati in Italia

In Italia il 46% della popolazione che ha più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Sono più di 25 milioni gli immunizzati contro il Covid.

Per aumentare il numero di coloro che devono ancora vaccinarsi si apre l’ipotesi di un green pass allargato, che sarà necessario per assistere ad eventi sportivi o culturali, ma anche per viaggiare e per entrare in bar e ristoranti sul modello francese.

“La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all’utilizzo ampio del green pass – dice Mariastella Gelmini -. Non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l’utilizzo ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni”. Ma per estendere l’applicazione del Green pass ad altri ambiti rispetto a quelli previsti dal regolamento europeo serve una norma di legge: è questa la posizione che il Garante per la Privacy ha già espresso in passato, nel parere sul dpcm di attuazione della piattaforma per il rilascio della certificazione e in audizione in Parlamento.

Il ministro Speranza è soddisfatto per i 28,4 milioni di green card già scaricate e giudica “un dato robusto” che l’85% del personale della scuola abbia ricevuto almeno una dose.