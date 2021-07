Panini, possibile fusione con Slam Corp, società del campione di baseball Alex Rodriguez

Panini è attualmente in trattativa con Slam Corp, società di uno dei più grandi campioni di baseball americano, Alex Rodriguez, più conosciuto con il nome di A-Rod, il quale si è ritirato nel 2017. Slam Corp è una società contenente solo liquidità, quindi creata con lo scopo di effettuare acquisizioni. Formata da A-Rod Corp., la società ha raccolto 575 milioni di dollari attraverso la quotazione lo scorso febbraio. Secondo l’agenzia Bloomberg, Panini verrebbe valutata almeno 3 miliardi di dollari. Una valutazione superiore rispetto a quella effettuata la scorsa primavera, in cui il valore della società era stato stimato attorno ai 2-3 miliardi.

Il dossier della cessione contiene i dati sul 2020 nonché le previsioni per i prossimi esercizi: nel 2020 il fatturato calcolato è stato di oltre 800 milioni, con un Ebitda di circa 230 milioni. L’azienda ha un fatturato variabile di anno in anno, superiore per esempio nei periodi di Europei e ai Mondiali.

Il gruppo Panini

Il gruppo italiano è ormai famoso per la produzione delle figurine legate al mondo del calcio. «Su Euro 2020 – ha comunicato il 13 luglio l’azienda con sede a Modena – annunceremo presto un’altra sorpresa, dopo la vittoria della Nazionale italiana. Un’azienda come la nostra non può non preparare qualcosa di speciale dopo un successo del genere». Quindi, Panini vorrebbe approfittare del successo dell’Italia agli Europei per lo sviluppo di un nuovo prodotto. In vista del torneo l’azienda aveva già realizzato una collezione di card rigide, poi una serie di figurine adesive classiche a distribuzione Ue e un cofanetto di instant card, per vivere in tempo reale o quasi i gol, le foto di squadra e i momenti clou. Il gruppo italiano ha filiali in Europa, Usa e America Latina e si occupa sia di figurine che di fumetti, riviste per ragazzi e manga. La società ha ricevuto diverse offerte negli ultimi anni, ma non ha mai ceduto il suo dossier, un esempio è quella avvenuta nel 2019 da parte di un gruppo americano; l’offerta ammontava a circa un miliardo di euro.