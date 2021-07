Enel, informativa sull’acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine 2021 effettuato nel periodo dal 5 al 9 luglio 2021

Enel S.p.A. (nella foto, l’a. d. Francesco Starace) informa di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), nel periodo compreso tra il 5 e il 9 luglio 2021, n. 325.052 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 7,8970 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.566.936,997 euro.

L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 17 giugno circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”), disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2021 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2021.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie Enel effettuate dal medesimo intermediario sul MTA nel periodo sopra indicato, in forma aggregata e su base giornaliera:

Data Numero azioni acquistate Prezzo medio ponderato (euro) Controvalore (euro) 05/07/2021 83.731 7,8820 659.964,643 06/07/2021 57.100 7,9254 452.542,038 07/07/2021 16.021 8,0165 128.433,128 08/07/2021 88.200 7,8652 693.707,963 09/07/2021 80.000 7,9036 632.289,225 Totale 325.052 7,8970 2.566.936,997

In allegato al presente comunicato si riporta inoltre il dettaglio su base giornaliera delle operazioni effettuate.

Dall’inizio del Programma, Enel ha acquistato n. 1.024.006 azioni proprie (pari allo 0,010072% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 8.137.394,648 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene complessivamente al 9 luglio 2021 n. 4.293.158 azioni proprie, pari allo 0,042228% del capitale sociale.