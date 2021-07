Conic: Michela Ballardini è la nuova Chief Content Officer

Conic, l’agenzia fondata da Alberto De Martini, Francesco Nenna e Matteo Meneghetti, annuncia l’ingresso di Michela Ballardini come Chief Content Officer.



La carriera di Ballardini inizia nel 2006 come copywriter prima in WLF Brand Portal e poi prosegue in Publicis.

Nel 2010 entra in The Big Now e lavora su clienti come Fox International Channels, Philip Morris, Vorwerk Folletto, Buitoni e Nescafé Dolce Gusto. Qui il suo focus sempre maggiore nell’ambito dei contenuti la porta a diventare head of content. Prosegue poi in YAM112003 dove lavora per l’international business unit di Sanpellegrino e in Caffeina in cui guida la crescita del team content.

Alberto De Martini commenta:

“Il posizionamento di Conic si propone di unire i vantaggi di uno studio di consulenza e di un’agenzia creativa. E non poteva dunque fare a meno di una figura di alto profilo in area Content. L’abbiamo individuata in Michela e siamo felici che lei abbia accettato il nostro invito”.

Michela Ballardini dice:“Entrare in Conic è più come entrare a far parte di una famiglia che semplicemente cominciare a lavorare in una nuova agenzia. Alberto, Francesco e Matteo mi hanno conquistata con il loro entusiasmo: fin dalle nostre prime chiacchierate è emersa con forza la loro voglia di fare grandi cose, e di farle sempre divertendosi. Facciamo un lavoro che non va mai preso alla leggera, ma per farlo bene ci vuole un po’ di leggerezza: questo è lo spirito che ho trovato in Conic e che mi ha fatto decidere di sceglierla”.