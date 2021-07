Leo Burnett continua ad investire nel talento creativo con due nuovi ingressi

Leo Burnett, agenzia parte di Publicis Groupe, annuncia due nuovi ingressi: Tommaso Casarini, Senior Art Director e Beatrice Galli, Copywriter. I due nuovi talenti andranno a rafforzare il team creativo della sede di Milano con l’obiettivo di rendere il reparto ancora più competitivo.

Giuseppe Pavone e Luca Ghilino, Direttori Creativi di Milano e Roma, dichiarano: “Siamo felici che Beatrice e Tommaso siano entrati a far parte del nostro reparto creativo. Hanno professionalità, talento, entusiasmo e condividono i valori che ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro”.

Prima del suo ingresso in Leo Burnett, Beatrice Galli ha lavorato in McCann, Ogilvy e M&C Saatchi su Nespresso, Poste Italiane, FCA e BMW. Il suo lavoro è stato premiato agli ADCI Awards e nel 2021 Beatrice è stata selezionata tra i Giovani Leoni che hanno rappresentato l’Italia al Festival di Cannes. “Entrare in Leo rappresenta per me l’opportunità di cimentarmi su clienti molto diversi tra loro e di avere una chiara visione di crescita professionale in un’agenzia che mette le persone al centro”, dichiara Beatrice Galli.