Nordstrom acquista quote in 4 marchi di Asos

Nordstrom ha acquisito delle quote di minoranza in quattro marchi di abbigliamento di proprietà del sito online britannico Asos. Si tratta di Topshop, Topman, Miss Selfridge e Hiit. Ancora non sono ststi resi noti i dettagli economici dell’operazione.

Quella tra Nordstrom e Asos apre la strada a una partnership strategica più ampia. Infatti, Asos ha un’ambita base di clienti giovani, mentre Nordstrom gestisce una rete ‘pronta’ di negozi negli Stati Uniti. Lo scorso febbraio Asos ha investiti 295 milioni di sterline (circa 344 milioni di euro) per acquistare Topshop, Topman, Miss Selfridge e Hiit, di cui ha rilevato gli asset di proprietà intellettuale.

“L’accordo – spiega The Business of Fashion – riflette un rimpasto più ampio in atto in tutto lo spettro della vendita al dettaglio, poiché la pandemia ha accelerato il passaggio allo shopping online. I player brick-and-mortar si sono dati da fare per strutturare le loro offerte di e-commerce, mentre gli e-tailer hanno approfittato della scossa per mettere le mani su marchi consolidati, ma finanziariamente instabili. La partnership si basa su legami esistenti. Nordstrom è il rivenditore esclusivo di Topshop e Topman negli Stati Uniti dal 2012 e acquisirà diritti esclusivi multi-channel per i due marchi per tutto il Nord America. Sarà l’unica presenza fisica per le label a livello globale”.