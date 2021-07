Terna e i principali gestori di rete insieme per la decarbonizzazione del sistema energetico

Ridurre e limitare l’impronta di carbonio (carbon footprint) delle proprie attività e value chain, espandere e sviluppare le reti di trasmissione elettrica per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e delle risorse di flessibilità nel sistema, sostenere l’elettrificazione diretta e indiretta di diversi settori dell’economia. Sono queste le principali azioni che mettono in campo 8 principali gestori, tra questi Terna – nella foto, l’ad Stefano Donnarumma -, delle reti elettriche (Tso, Transmission System Operator) per contribuire alla sostenibilità e alla decarbonizzazione del sistema energetico con l’obiettivo di arrivare a una società a emissioni neutre entro il 2050. Con un documento pubblicato oggi, i Tso di Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera avviano un’iniziativa congiunta che evidenzia e rafforza il loro ruolo chiave nella transizione energetica e fornisce esempi concreti delle loro attività abilitanti. Questa collaborazione è nata con uno scopo specifico: analizzare e valutare come le attività dei gestori di rete contribuiscano alla decarbonizzazione e al raggiungimento della neutralità carbonica del sistema elettrico. I Tso, attraverso una serie di iniziative di sviluppo rete, intendono ridurre le emissioni globali di gas serra, supportando la sostenibilità e contribuendo ad apportare benefici per il settore elettrico in questo passaggio epocale da un sistema che utilizza prevalentemente fonti fossili a uno sempre più pulito ed efficiente. In linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, il Green Deal europeo e il relativo pacchetto legislativo “Fit for 55“, l’UE e la Svizzera si sono impegnate a raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica al 2050. In tale contesto i Tso possono contribuire attivamente alla decarbonizzazione con impatti positivi sulla mitigazione del riscaldamento globale. Il fulcro delle loro attività e responsabilità consiste nel garantire una fornitura elettrica sicura, affidabile e con elevati standard qualitativi attraverso le reti di trasmissione nazionali e interconnesse, che rappresentano una delle strutture portanti della società europea. Tuttavia, con l’introduzione di obiettivi climatici sempre più ambiziosi, il loro ruolo è in continuo ampliamento: oggi, infatti, i Tso devono gestire un sistema energetico complesso e digitalizzato, in cui la quota delle rinnovabili è destinata a crescere così come l’utilizzo dell’elettricità e il ruolo attivo dei consumatori.

La rete elettrica fattore abilitante di un sistema energetico più green. Come delineato negli scenari energetici a lungo termine, che prevedono un’ampia adozione di tecnologie elettriche, quali veicoli e pompe di calore, l’elettricità ricoprirà un ruolo chiave nella decarbonizzazione dell’economia grazie alla maggiore efficienza degli usi finali e all’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico. La rete elettrica diventerà l’infrastruttura portante di un sistema energetico più sostenibile, affidabile e resiliente: l’attività e le iniziative dei Tso, registi per abilitare la transizione energetica, saranno quindi cruciali per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall’Europa.

Riduzione della carbon footprint (“emissioni dirette”) e quella delle value chain (“emissioni indirette”). I Tso si impegnano a monitorare le emissioni ‘dirette’ e ‘indirette’ di gas serra in linea con gli standard internazionali e ad attuare misure per limitarle in modo significativo. Le principali includono: la riduzione delle perdite di SF 6 e la sostituzione di tale gas con alternative meno impattanti; uno sviluppo efficiente delle infrastrutture per limitare le perdite di rete; l’impiego di misure di efficienza energetica; l’attuazione di procedure green procurement; l’adozione di approcci volti all’economia circolare.

Integrazione delle rinnovabili e flessibilità delle risorse a sostegno dell’elettrificazione. La quota di rinnovabili nel mix energetico è destinata a crescere nei prossimi anni e i consumatori assumeranno ruoli sempre più attivi nel sistema elettrico. In questo contesto in continua evoluzione, i Tso possono contribuire alla transizione energetica attraverso un’ampia gamma di attività: dallo sviluppo delle reti per l’integrazione delle rinnovabili e delle risorse di flessibilità, al supporto per l’elettrificazione dei consumi. A queste si aggiungono le attività volte a facilitare l’evoluzione del market design e del framework regolatorio, e la spinta verso la digitalizzazione delle reti e l’innovazione.

L’impatto positivo delle attività dei Tso per la decarbonizzazione del sistema elettrico. Data la natura cruciale delle loro attività, la valutazione delle performance di sostenibilità dei gestori di rete non dovrebbe fermarsi al loro carbon footprint. Inoltre, per rafforzare il loro ruolo, i Tso puntano a essere riconosciuti esplicitamente a livello europeo come abilitatori della transizione energetica e le loro attività menzionate negli inventari delle emissioni di gas serra in base a criteri comuni di valutazione e monitoraggio, accanto alle fonti emissive già associate alla loro carbon footprint. Il documento congiunto fornisce una panoramica dettagliata delle attività dei Tso e illustra diversi importanti progetti di sviluppo e manutenzione della rete intrapresi dalle singole aziende, che evidenziano in modo tangibile le loro attività e il contributo alla decarbonizzazione della società europea.