DP World pianifica l’acquisto di Imperial Logistics Ltd per 890 mln di dollari

La società emiratina DP World sta pianificando l’acquisto della sudafricana Imperial Logistics Ltd. per 890 milioni di dollari, in quella che, secondo l’operatore portuale, diventerebbe la sua acquisizione più significativa in Africa. “L’attività di Imperial integra fortemente l’impronta esistente di DP World in Africa e in Europa”, ha affermato la società con sede a Dubai, aggiungendo che l’accordo dimostra la fiducia a lungo termine nell’economia sudafricana e nel più ampio mercato regionale nonostante le recenti sfide. L’annuncio arriva una settimana dopo che DP World ha dichiarato di aver acquisito la società di logistica americana Syncreon Holdings in un accordo da 1,2 miliardi di dollari. Syncreon è al 36esimo posto nella Top 50 di Transport Topics delle più grandi aziende di logistica del Nord America. DP World ha offerto 66 rand per azione per l’acquisto della Imperial, prevedendo in questo modo un premio del 40% rispetto all’ultima chiusura della società in Borsa. Le azioni sono aumentate fino al 36% l’8 luglio, scambiate appena al di sotto del prezzo di offerta. Anche con il rally, il titolo viene ancora scambiato al di sotto del massimo di gennaio 2018. DP World è uno dei maggiori operatori mondiali di porti marittimi e terminal merci interni, con gateway a Londra e Anversa e hub in Africa, Russia, India e nelle Americhe.