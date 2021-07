TitanMet: Gastone Perini nuovo Presidente, Marianna Manfrino nuovo AD

TitanMet S.p.A. ha annunciato che in data 9 luglio 2021 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione per deliberare la nomina del Presidente delConsiglio di Amministrazione Avv. Gastone Perini (in foto) e dell’Amministratore Delegato Dott.ssa Marianna Manfrino.



Ad esito di quanto sopra il CdA risulta così costituito:

– Gastone Perini (Presidente)

– Marianna Manfrino (Amministratore Delegato)

– Emiliano Marco Morotti (consigliere)

– Marialaura De Simoni (consigliere indipendente) – Nina Quinney (consigliere indipendente)

TitanMet, costituita nel dicembre 1900 con la denominazione Broggi Izar Fabbriche Riunite, è tra le più antiche società quotate alla BorsaItaliana. Successivamente all’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società presso il “Mercato Maggiore” di Milano, la Società è divenuta una holding industriale.

L’attività di holding ha caratterizzato la storia fino ai giorni nostri e, in particolare, fino all’approvazione del nuovo Piano Strategico, finalizzato a realizzare futuri investimenti in asset o strumenti finanziari che non comportino l’assunzione del controllo nelle realtà d’interesse.