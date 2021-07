Massimo Martellini è stato confermato presidente della Fcp

Massimo Martellini è stato confermato all’umanità Presidente della Federazione Concessionarie Pubblicità, per il prossimo biennio 2021-2023.

“È indubbio come la Federazione si sia trovata, nell’ultimo biennio, ad affrontare un contesto di eccezionale complessità. Gli eventi pandemici hanno inciso, soprattutto nel corso del 2020, sugli investimenti pubblicitari delle aziende, condizionate dall’incertezza ed incapaci di delineare con sufficiente chiarezza le proprie prospettive future. Sebbene alcuni mezzi come il Cinema e la GoTv siano stati particolarmente penalizzati dai provvedimenti di restrizione alla mobilità ed all’aggregazione sociale, nel complesso i diversi media hanno dato prova di grande solidità, sia in termini di pubblico (dimensione delle audience) che di consolidamento del proprio ruolo sociale ed informativo. Il primo semestre del 2021 ha conosciuto una progressiva ripresa degli investimenti, grazie anche al buon andamento della fase vaccinale ed al delinearsi di uno scenario sanitario sicuramente più favorevole e meno incerto.

Nel contesto sopra descritto le attività associative si sono susseguite con grande intensità in diverse direzioni: dialogo con le istituzioni e con le associazioni di settore; sviluppo di progetti ed iniziative di carattere generale e focalizzate sui diversi media rappresentati in FCP (Assoquotidiani, Assoperiodici, AssoTV, Assointernet, Assoradio, AssoGoTv, Associnema) attraverso l’attivazione di numerosi ‘tavoli di lavoro’ e la fattiva partecipazione delle aziende associate. Ora ci attendono altri due anni di lavoro, nei quali intensificheremo ulteriormente le attività progettuali, in linea con la crescente complessità ed articolazione del contesto pubblicitario.”