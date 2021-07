Alerion Clean Power, definito in 200 milioni l’importo dell’aumento di capitale

Facendo seguito al “Piano Industriale 2021 – 2023” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. in data 2 febbraio 2021, che si propone di rendere l’emittente un operatore leader in Europa nel settore delle energie rinnovabili attraverso il raddoppio della capacità installata sino al raggiungimento di circa 1,5GW alla fine del 2023, l’espansione della presenza geografica in mercati esteri e la diversificazione tecnologica data dalla crescita nel settore fotovoltaico, nonché a quanto comunicato dall’emittente nel maggio 2021 circa l’intenzione di dare seguito all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 26 marzo 2021 al fine di sostenere gli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi di crescita individuati dal Piano Industriale e di incrementare il flottante attraverso l’ingresso nella compagine sociale di investitori istituzionali italiani ed esteri, il Consiglio di Amministrazione di Alerion ha deliberato di aggiornare la capital structure del Piano Industriale al fine di modificare il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, riducendo il fabbisogno di equity dai massimi Euro 300 milioni inizialmente previsti a Euro 200 milioni.

Di conseguenza, sono state apportate le seguenti modifiche rispetto alle stime di risultato originariamente contenute nel Piano Industriale:

Posizione Finanziaria Netta per l’esercizio 2021 pari a circa 447 milioni di Euro

(rispetto a 350 milioni di euro comunicati in data 3 febbraio 2021); Risultato Netto Consolidato per l’esercizio 2023 pari a circa 43 milioni di euro (rispetto

ad Euro 45 milioni comunicati in data 3 febbraio 2021); Posizione Finanziaria Netta consolidata per l’esercizio 2023 pari a circa 792 milioni di euro (rispetto ad Euro 693 milioni comunicati in data 3 febbraio 2021); rapporto PFN/EBITDA consolidato per l’esercizio 2023 pari a circa 5,0x (rispetto a 4,3x comunicati in data 3 febbraio 2021).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha conseguentemente deliberato di determinare in Euro 200 milioni l’importo dell’aumento di capitale sociale riveniente dall’esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile conferita dall’assemblea degli azionisti in data 26 marzo 2021 per un controvalore complessivo massimo fino ad Euro 300 milioni, i cui proventi saranno interamente utilizzati dall’Emittente per effettuare gli investimenti previsti dal Piano Industriale.

La Società conferma la propria intenzione di concludere l’operazione di aumento di capitale entro l’esercizio 2021.

Al riguardo si segnala che, fermo restando l’obiettivo di incrementare il flottante e la liquidità del titolo attraverso l’aumento di capitale, al fine di supportare la Società nel soddisfare interamente il fabbisogno di mezzi propri previsto dal Piano Industriale entro il 2021 l’azionista di riferimento Fri-el Green Power S.p.A., subordinatamente all’approvazione da parte di una futura assemblea straordinaria dei soci della Società, di una modifica della delibera assembleare del 26 marzo 2021 volta a consentire la sottoscrizione dell’aumento di capitale anche ad investitori istituzionali già azionisti dell’Emittente, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere un impegno di sottoscrizione dell’aumento di capitale fino a massimi Euro 40 milioni.