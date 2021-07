Pitti Immagine segna la riapertura con il successo dei saloni in presenza

Fino a 10mila persone in presenza e in sicurezza hanno lavorato una settimana per Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine, il primo grande risultato dei saloni Pitti. L’evento è uno dei maggiori appuntamenti internazionali della moda. Ad accogliere la riapertura di questi giorni un grande successo. “Abbiamo fatto da apripista e da modello”, con queste parole Napoleone commenta le giornate, fiducioso della ripresa in presenza, ma sicura, dei saloni Pitti.



I dati sulla partecipazione dei compratori, osserva l’amministratore delegato, devono considerare: oltre 1.700 buyer e operatori di settore per Pitti Filati assieme a Vintage Selection (dal 28 al 30 giugno) e 6mila operatori, di cui 4mila buyer, per Pitti Uomo e Pitti Bimbo. A questi aggiungono oltre 700 giornalisti, con una percentuale complessiva di compratori stranieri di poco inferiore al 30%.