Renzi, per il Ddl Zan muro contro muro non serve

Matteo Renzi è convinto che il muro contro muro non serve sul Ddl Zan.

“Siamo a un passo dal risultato, perché intestardirsi su una battaglia ideologica che porta all’ostruzionismo e all’affossamento della legge? Non mi stanco di spiegare a tutti che per fare le leggi ci vogliono i voti al Senato, non i like su Facebook. La maggioranza dei senatori auspica un buon accordo che è possibile. I pasdaran del muro contro muro corrono il rischio di far saltare la legge. E mi fa ridere prendere lezioni su questo tema da chi, come i Cinque Stelle, ha fatto di tutto per far fallire la legge sulle Unioni Civili”, afferma Renzi.