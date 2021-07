Cucinelli lancia l’eyewear con Luxottica

Brunello Cucinelli debutta nell’eyewear con la sua prima collezioni di occhiali. Il marchio di Solomeo ha scelto il brand Oliver Peoples, appartenente alla compagina di Luxottica dal 2007.

La collezione sarà disponibile dalla fine di settembre e verrà realizzata in Italia. Si tratta di occhiali sia da vista che da sole. La collezione è composta da cinque diversi modelli ispirati allo stile di Cucinelli in metallo e in acetato ai quali si aggiunge una montatura esclusiva realizzata in corno proveniente da fonti sostenibili.

Durante la presentazione della collezione, Brunello Cucinelli ha commentato:

«Sono onorato di questo piacevolissimo inizio di collaborazione con Oliver Peoples. Mi riconosco appieno nella maestosa Luxottica e nel suo fondatore, il cavalier Leonardo Del Vecchio, uomo da me stimatissimo».

«Siamo entusiasti di questa collaborazione e della collezione, frutto di una grande visione comune», aggiunge Rocco Basilico, ceo di Oliver Peoples.