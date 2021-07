Herbert Diess confermato CEO della Volkswagen fino al 2025

Il Dr. Herbert Diess rimarrà alla guida del Gruppo Volkswagen fino a ottobre 2025.

Venerdì il Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen AG ha approvato un nuovo contrattodi servizio con una durata corrispondente. Ciò significa che il Dr. Diess rimarrà il Chairman dell’azienda fino al suo 67esimo compleanno. Venerdì anche il Consiglio di vigilanza è stato informato della Strategia 2030 e vede questa strategia come base per la crescita futura.



Il Board of Management del Gruppo ha presentato al Supervisory Board sotto il titolo “New Auto”la propria strategia, volta a mantenere il ruolo del Gruppo come leader globale in un’industria automobilistica caratterizzata da e-mobility e software. Poiché, dopo aver impostato il suo corso sei anni fa, Volkswagen è già sulla buona strada per diventare il leader di mercato nell’e-mobility, l’obiettivo principale nei prossimi anni sarà lo sviluppo di competenze software. Un ruolo chiave sarà svolto dalla guida autonoma che, insieme ad altri servizi di mobilità basata su software, dovrebbe portare al raddoppio del mercato automobilistico nei prossimi 10 anni.

Per attingere ai nuovi driver di valore e garantire una crescita redditizia, il Gruppo fa affidamento sulla forza dei propri marchi da un lato e delle piattaforme tecnologiche dall’altro. Le piattaforme standard per il software e la meccatronica dei veicoli devono fornire vantaggi in termini di costi e qualità, nonché economie di scala allo stesso modo di una strategia di batteria e ricarica multimarca e di una piattaforma di mobilità.



Il presidente del consiglio di sorveglianza Hans Dieter Pötschha commentato: “Il dott. Herbert Diess e il suo team del Consiglio di amministrazione hanno lavorato con i rappresentanti dei dipendenti per portare avanti con successo la trasformazione del Gruppo negli ultimi anni. Il Consiglio di Sorveglianza ritiene che sotto la guida del Dr. Diess le condizioni saranno ottimali per il continuo sviluppo di successo dell’intera azienda anche nei prossimi anni, soprattutto in vista della Strategia 2030”.