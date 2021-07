Davide Colaccino lascia CDP

Cassa depositi e prestiti (CDP) comunica che, dopo 13 anni in cui ha ricoperto diversi ruoli, Davide Colaccino, nella foto, lascia l’incarico di Direttore degli Affari istituzionali comunicazione e sostenibilità per intraprendere nuove iniziative professionali. La Società esprime il proprio ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, formulando i migliori auguri. Colaccino si è impegnato, attraverso una nuova strategia di comunicazione, per rendere l’istituto sempre più aperto ai media e alle istituzioni a partire dalla progettazione e dall’implementazione di nuovi asset di comunicazione, con la creazione di una nuova brand identity fino all’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus sulle celebrazioni del 170° anno di attività di CDP e della sua storia legata alla crescita dell’Italia. Recentemente aveva vinto il premio Comunicatore 2021. Colaccino ha maturato esperienze nei Cda di società impegnate in altri settori come turismo e immobiliare. In precedenza Colaccino è stato responsabile della Segreteria del Consiglio di amministrazione di CDP. Ha collaborato con diverse strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento editoria, Dipartimento affari legislativi, Dipartimento coordinamento amministrativo) e della Commissione europea (DG Mercato Interno). E’ stato vice presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e componente del CdA del Conservatorio di Vibo Valentia e del CdA di Manifattura Tabacchi Firenze. E’ stato ricercatore presso la Fondazione Astrid e l’Osservatorio sulle esternalizzazioni. Abilitato all’esercizio della professione forense, svolge attività di docenza nell’ambito di vari master universitari. Ha curato diverse pubblicazione in materia di diritto pubblico dell’economia. Tra le altre cose, è stato nominato Cavaliere della Repubblica.