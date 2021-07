Stevanato Group Lancia il Roadshow per la Proposta di Offerta Pubblica Iniziale

Stevanato Group S.p.A., uno dei principali fornitori globali di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica per i settori farmaceutico, biotecnologico e life science, ha annunciato che prevede di iniziare il roadshow per la sua Proposta di Offerta Pubblica Iniziale di 40.000.000 di azioni ordinarie.

Il prezzo di Offerta Pubblica Iniziale è previsto tra i $21.00 e $24.00 per azione. Stevanato Group e Stevanato Holding S.r.l., suo principale azionista, prevedono di concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 6,000,000 di azioni ordinarie della Società. La Società ha richiesto la quotazione delle azioni ordinarie presso la Borsa di New York (NYSE) e di negoziare con il simbolo “STVN.”



Morgan Stanley, BofA Securities e Jefferies agiscono come lead book-running managers per la proposta di offerta. Citigroup, UBS Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities e William Blair agiscono come book runners per la proposta di offerta. L’offerta proposta sarà effettuala unicamente mediante prospetto.

Una dichiarazione di registrazione del modulo F-1 relativo alla proposta di vendita delle azioni è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission, ma non è ancora diventata effettiva. I titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto prima che la registrazione diventi effettiva.



Stevanato Group

Fondato nel 1949, Stevanato Group è fornitore primario globale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica per i settori farmaceutico, biotecnologico e life science. Il Gruppo offre un portafoglio integrato e completo di prodotti, processi e servizi che rispondono alle esigenze dei clienti attraverso l’intero ciclo di vita del farmaco in ogni fase di sviluppo, clinica e commerciale. Le capacità fondamentali di Stevanato Group nella ricerca scientifica e nello sviluppo, il suo impegno nell’innovazione tecnica e la sua eccellenza ingegneristica sono essenziali per la sua capacità di offrire soluzioni a valore aggiunto ai clienti.