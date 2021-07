Bce, nuova strategia sull’inflazione: 2% simmetrico

Dopo vent’anni, la Banca centrale rinnova le proprie strategie di politica monetaria

I 25 membri del consiglio direttivo della banca centrale si sono riuniti ieri a Francoforte per decidere i risultati della revisione. Dopo che i politici hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, la presidente della Bce Christine Lagarde ha cercato di accelerare e di pubblicare i risultati prima del previsto. Secondo il Ft, i responsabili politici dell’Eurotower hanno da tempo delineato il loro intervento, già da due anni.



La nuova strategia consente tassi d’inflazione superiori se necessari ad assicurare la stabilità dei prezzi. “Solide fondamenta che ci guideranno nel condurre la politica monetaria negli anni a venire”, commenta la presidente Lagarde.

Il cambiamento principale riguarderà la stabilità dei prezzi. Considerando che la Bce ha cercato per anni, senza risultato, di portare l’inflazione “vicino, ma sotto il 2%”, adesso dovrebbe abbandonare il suo obiettivo, andando invece verso un 2% simmetrico.



L’obiettivo sarà a medio termine con la possibilità di fluttuare in entrambe le direzioni nel breve termine. “Quando l’economia opera con tassi nominali vicini al limite minimo, richiede un’azione particolarmente forte o persistente per evitare il radicarsi di deviazioni negative dal target d’inflazione. Questo può anche comportare un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo”, scrive la Bce in un comunicato.



La Banca centrale europea comunica, inoltre, di aver organizzato “un piano d’azione per includere considerazioni sul cambiamento climatico nella sua strategia di politica monetaria”, con una “roadmap”. In particolare, la Bce intende “espandere la sua capacità analitica” sul cambiamento climatico, e “includere considerazioni sul cambiamento climatico nelle operazioni di politica monetaria” che riguardano i dati sui bilanci, la valutazione dei rischi, il trattamento degli asset forniti a garanzia della liquidità e gli acquisti di bond aziendali. La Bce metterà in atto il suo action plan in linea con i progressi e le iniziative delle politiche Ue”.