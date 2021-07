EFarma.com vince il Netcomm Award, premio rivolto alle eccellenze digitali in Italia

Il Netcomm Award arriva alla sua decima edizione. Il Premio è dedicato a coloro che hanno sviluppato i progetti più innovativi nel commercio digitale, si distinguono 14 categorie. Qui troviamo l’e-commerce di prossimità, live commerce, sostenibilità e social commerce.



La cerimonia di premiazione è stata trasmessa mercoledì 30 giugno, a condurre è stato Mario Moroni, imprenditore digitale e conduttore radiofonico; mentre a fare da mediatore è intervenuto il presidente del Consorzio, Roberto Liscia. A vincere il premio è eFarma.com, parafarmacia italiana, la quale si occupa della vendita di prodotti per la salute ed il benessere. Oltre al Premio, l’azienda potrà giovare di una campagna tv addressalble sulle reti della Mediaset.



Quest’anno il Premio è stato conteso tra 75 progetti. A selezionare i migliori è intervenuta anche GreatPixel. Inoltre, c’è stata una successiva analisi da parte di professionisti in ambito digitale che ha dapprima individuato il progetto più idoneo per ogni categoria e poi ha decretato quello assoluto.



“In questo periodo di forte criticità è stato sorprendente osservare lo spirito di adattamento e di trasformazione delle imprese del commercio italiano che, grazie alla loro dinamicità, hanno saputo utilizzare i canali digitali per creare nuove e migliorate opportunità per rimanere connessi e servire i propri clienti. L’edizione di Netcomm Award di quest’anno ne è la dimostrazione, con oltre 75 progetti candidati e la premiazione nelle diverse categorie in gara sia di importanti gruppi che di piccole eccellenze italiane. La vittoria di eFarma.com, poi, denota come il settore delle farmacie stia procedendo in maniera sempre più decisa verso un servizio che integra fisico e digitale e dove a giovarne ne è la qualità del servizio per i consumatori”, commenta Roberto Liscia. E continua: “La sfida per il futuro si gioca su due assi: il consolidamento delle strategie di digitalizzazione avviate dalle imprese in quest’ultimo anno e il rafforzamento delle competenze digitali tra i lavoratori. Sono certo che l’edizione di Netcomm Award del prossimo anno ci riserverà nuove sorprese legate al fermento e alla capacità creativa dell’imprenditoria italiana”