Ignacio Hurtado è il nuovo General Manager di Witailer Spagna

L’azienda italiana accoglie per la sua sede in Spagna Ignacio Hurtado. Witailer è una startup che mira ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace. L’azienda ha chiuso il primo trimestre 2021 con un +100% e attualmente prevede di aumentare oltre i 5 milioni il fatturato, obiettivo da raggiungere entro la fine del 2021.

Ignacio Hurtado ha un’esperienza di circa dodici anni nel campo internazionale delle vendite e del digitale. Tra queste troviamo anche quella nel colosso Google, avvenuta nel 2012. Per nove anni si è occupato di ampliare il business della società in Messico, America Centrale e nei Caraibi.



“Sono entusiasta di entrare in Witailer, una realtà che stimo molto professionalmente e che rispecchia a pieno la mia idea di IT company. Negli ultimi 9 anni ho lavorato per Google da diverse località in tutto il mondo gestendo i mercati spagnoli, statunitensi e dell’America Latina del Nord, oltre a coordinare un team di circa 15 figure. Non vedo l’ora di poter aiutare il mercato spagnolo, e i suoi brand, ad ottenere il massimo dalle vendite digitali su Amazon, vero punto di forza dell’azienda con la quale da ora collaboro”. Con queste parole Ignacio Hurtado commenta l’entrata nella startup.



“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ignacio, una persona che stimiamo molto e che siamo sicuri riuscirà a far crescere Witailer nel mercato spagnolo, portando la nostra realtà ad ottenere anche in Spagna gli stessi risultati che vantiamo in Italia. Puntiamo, infatti, ad essere il primo solution provider di Amazon nel Sud Europa, il che vuol dire raggiungere almeno 100 clienti nei primi 5 anni in Spagna e supportarli non solo su Amazon, ma anche su altri marketplace rilevanti in Spagna come El Corte Ingles o Aliexpress”, dice Federico Salina, CEO e co-founder della startup.