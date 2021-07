Chris Jansen: nuovo CEO del gruppo di Kantar

Kantar, società leader mondiale nell’insight, nella consulenza e nel data management, annuncia la nomina di Chris Jansen come Chief Executive Officer del gruppo, con decorrenza dal 1° Novembre 2021.

Jansen entra a far parte di Kantar con più di 20 anni di esperienza di leadership nel settore dei servizi; dalla brand building alla trasformazione del service delivery, insieme ad un backgroud nel marketing tradizionale nel settore FMCG e un curriculum consolidato nella gestione di aziende di private equity. Jansen è attualmente CEO di Cognita che, nei suoi sei anni di mandato, è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei più grandi e apprezzati gruppi scolastici globali. In precedenza, Chris ha guidato l’Automobile Association (AA) fino a quando è stata quotata in borsa nel 2014. Chris ha ricoperto inoltre ruoli di leadership e ha fatto parte del board di British Gas e British Airways, dopo aver iniziato la sua carriera in Procter & Gamble.

Nell’annunciare la nomina, il Chairman di Kantar Adam Crozier, afferma: “Il track record di Chris nella costruzione di grandi aziende, così come il suo spirito imprenditoriale e competitivo, rafforza ulteriormente il team di leadership costruito dal nostro gruppo negli ultimi 18 mesi. Chris è un leader altamente incentrato sulle persone che comprende quanto una cultura forte possa giocare un ruolo importante nell’ottenere risultati eccezionali. Durante il nostro business transformation journey in Kantar, la leadership di Chris sarà determinante al fine di realizzare gli obiettivi e l’ambizione di Kantar”.

Federico Capeci, Managing Director della Divisione Insights di Kantar Italia, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi dell’ingresso di Chris Jansen in Kantar, siamo sicuri che ci supporterà nell’affrontare le prossime nostre sfide. Non vediamo l’ora di accoglierlo qui in Italia”.

Jansen commenta così la sua nomina: “Kantar è considerata leader mondiale nella consulenza guidata da dati e insight e gode di un’eccezionale reputazione con i suoi clienti. Questo è il risultato del lavoro svolto da persone eccezionali e per questo sono davvero entusiasta di poter iniziare lavorare a stretto contatto con il team Kantar. Abbiamo un futuro entusiasmante davanti a noi che affronteremo continuando ad offrire soluzioni analitiche avanzate in integrate alle più recenti tecnologie per supportare al meglio i nostri clienti”.