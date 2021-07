Influencer marketing 2021, evento lanciato da UPA

UPA, l’Associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione in Italia, ha deciso di organizzare, alla ripresa dalle ferie estive, un evento dedicato all’influencer marketing. Ormai, infatti, sempre più brand puntano su questa leva di comunicazione, di cui è diventato difficile poter fare a meno. Da un lato sicuramente aumentano gli investimenti in questa direzione, dall’altro si avverte anche il bisogno di accrescere le conoscenze in questo settore e consolidare le best practice.

Il convegno “Influencer marketing 2021”, programmato per martedì 14 settembre online e in presenza fisica (su invito) al Teatro Parenti di Milano, affronterà numerosi temi: i principali trend del fenomeno, la gestione strategica e operativa dell’influencer marketing in tutti i suoi aspetti – costi, filiera, contratti solo per citarne alcuni ricorrenti – i KPI e la misurazione. Poi nelle prossime settimane si avranno informazioni più precise sull’effettiva agenda.

Nel corso della giornata interverranno, oltre ad operatori qualificati del mercato, fra i quali gli sponsor del convegno Flu, Mondadori Media, Sensemakers, The Story Lab, TikTok interverranno nel corso dell’evento ma sono previsti interventi anche di altri ospiti qualificati del mercato e aziende che presenteranno numerosi case study.