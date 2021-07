A+E Network: Teubal sta per lasciare il team?

Il Managing Director del gruppo editore di History, Blaze e Crime+Investigation sarebbe in uscita

Patricio Teubal, Managing Director di A+E Networks Italy, starebbe lasciando il gruppo. Il manager lascia l’azienda in cui è entrato nel 2018 per guidare i tre canali History, Crime+Investigation e Blaze. Non solo Kathryn Fink, dunque, un altro manager sarebbe in uscita in questi giorni dalla sua storica azienda.

Chi è Patricio Teubal

Precedentemente, Teubal è stato Managing Director della società di consulenza Blackant, Ceo del Palermo calcio (2012-2014), Head of Mediaset Italia (2009-2012) e Head of Sales Mediaset Distribution (2006-2012). Lo scorso novembre Teubal aveva siglato il rinnovo della partnership con Sky per mantenere sulla piattaforma History, Crime+Investigation e Blaze. Ancora non si conosce il suo prossimo incarico.