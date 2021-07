FCP Assointernet in crescita. Gli investimenti pubblicitari digital impennano nel mese di maggio, +68,6%

“Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio FCP Assointernet registrano a maggio 2021 una crescita del +68,6% che porta il dato progressivo dei primi cinque mesi dell’anno ad un risultato in aumento del +27,2%”.

È il presidente FCP Assointernet, Giorgio Galantis, a commentare il boom degli investimenti. Dal mese di marzo 2021 si è registrata una crescita costante degli investimenti nel settore digitale. Se si confrontano questi dati con quelli dello scorso 2019 l’aumento di cui si parla risulta evidente. Nel maggio 2021 si registra, infatti, una crescita del +12,8% rispetto al medesimo periodo del 2019. Tale andamento è stato agevolato da una parte dall’incremento dell’audience, dall’altra dalla qualità che il settore digitale offre.

Le analisi fatte in ambito Device confermano a maggio 2021 gli ottimi risultati generati sia dal comparto “Desktop/Tablet” (+63,8%) che dagli smartphone (+76,9%). In particolare, si evidenzia una crescita riguardo la fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+81.9%), restando comunque in sensibile crescita anche la fruizione in modalità “Browsing” (+67,6%). Come per il mese di aprile, anche a maggio molti Settori merceologici evidenziano una crescita, tra cui i reparti di Abbigliamento, Abitazione, Automotive, Alimentari e Bevande.

Nel frattempo in ambito FCP Assointernet continuano le analisi degli scenari attuali e futuri del mondo digitale, con una maggiore attenzione ai business model relativi al contesto “cookieless”.