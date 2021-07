Eumetra International, nasce il nuovo hub internazionale dell’istituto di ricerche

Eumetra, istituto di ricerche, prevede l’apertura di una nuova sede in Svizzera, operativa dal 30 giugno. Ad annunciarlo è stato il Ceo Matteo Lucchi.

La nuova sede, Eumetra International, costituirà un hub internazionale per gestire le ricerche su più mercati da parte di aziende italiane, svizzere e multinazionali.

Luca Secci, CEO di Eumetra International e Partner dell’istituto di ricerche, afferma che “Per le imprese italiane, rappresenta una ‘porta verso il mondo’, grazie alle competenze maturate negli anni nell’ambito del coordinamento e della realizzazione di attività di ricerca in più paesi”.

Lucchi aggiunge che l’apertura della sede in Svizzera fa parte della strategia di investimento continuo messa in atto da Eumetra in questi anni e che “ha ben premiato, consentendoci di continuare a crescere, come confermano i risultati del 2020”, il Ceo sottolinea anche come nel 2020, nonostante le difficoltà legate al contesto generale, l’istituto di ricerche abbia registrato un incremento del volume d’affari del 14%.