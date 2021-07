Poste Italiane, emissione di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico” serie Turistica

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico” serie Turistica dedicati a Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Palermo, al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.



Tiratura complessiva di due milioni e settantamila francobolli, di cui:

duecentomila esemplari per ciascun francobollo in fogli da ventotto, pari a un milione e duecentomila francobolli;

centomila esemplari per ciascun francobollo in minifogli da dieci, pari a seicentomila francobolli;

quarantacinquemila foglietti composti da sei francobolli diversi, pari a duecentosettantamila francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.



Bozzettisti: Giustina Milite per il francobollo dedicato a Roma; Claudia Giusto per i francobolli dedicati a Milano e Napoli; Fabio Abbati per il francobollo dedicato a Firenze; Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Venezia; Matias Hermo per il francobollo dedicato a Palermo.



Ciascuna vignetta riproduce una veduta della città rappresentata e rispettivamente:

Roma: uno scorcio di piazza di Spagna con la fontana della Barcaccia in primo piano, la scalinata di Trinità dei Monti e la Chiesa della Santissima Trinità dei Monti sullo sfondo;

Milano: il Duomo affiancato dalla Galleria Vittorio Emanuele II ed i Portici Settentrionali;

Firenze: la facciata della Basilica di Santa Croce sull’omonima piazza;

Venezia: piazzetta San Marco con il Palazzo Ducale, le Procuratie Nuove, la Biblioteca Nazionale Marciana e le due colonne di San Marco e di San Teodoro. Sullo sfondo s’intravede il profilo dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore;

Napoli: piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale; il Palazzo Salerno e la statua equestre di Carlo III di Borbone;

Palermo: piazza Vigliena, nota anche come Piazza Quattro Canti, con il palazzo Guggino Chiaromonte-Bordonaro ed il Palazzo di Napoli.



Completano i francobolli la leggenda comune “L’ITALIA RIPARTE” e le rispettive leggende “ROMA TI ASPETTA”, “MILANO TI ASPETTA”, “FIRENZE TI ASPETTA”, “VENEZIA TI ASPETTA”, “NAPOLI TI ASPETTA”, “PALERMO TI ASPETTA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”



Caratteristica del foglietto:

I sei francobolli sono racchiusi in un foglietto e disposti su due righe.

Completa il foglietto la leggenda “L’ITALIA RIPARTE”.