Patrizia Zocco nuova Field & Channel Marketing di Bitdefender

Patrizia Zocco entra a far parte di Bitdefender, società internazionale specializzata in sicurezza informatica e ricoprirà il ruolo di Field & Channel Marketing per il team italiano.

Patrizia Zocco vanta oltre 20 anni di esperienza in aziende software nel settore enterprise come McAfee e Citrix. Ha per ultimo lavorato per 13 anni in Forcepoint, contribuendo alla crescita dell’azienda e consolidando le sue competenze di marketing, sui mercati locali e internazionali, in quanto responsabile delle attività marketing e channel marketing di Sud Europa e Israele.

Denis Cassinerio, Regional Sales Director Sud Europa (SEUR) di Bitdefender, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi nell’annunciare l’ingresso nel nostro team di Patrizia Zocco in qualità di responsabile Field & Channel Marketing per l’Italia. L’esperienza di lunga data nel settore di Patrizia, la sua professionalità e le sue competenze apporteranno un grande contributo in Bitdefender, alle nostre attività e all’espansione del business sul mercato italiano”.