Liu Jo: sceglie 8 giovani attrici per pubblicizzare la collezione di occhiali da sole SS 2021

Le bellissime attrici sono protagoniste della campagna di influencer Eyewear

Liu Jo Eyewear punta su otto giovani attrici italiane per la campagna influencer In occasione del lancio della collezione Primavera Estate 2021, Negri Firman PR & Communication ha pianificato una campagna di influencer marketing per Liu-Jo Eyewear, licenza nel portfolio di Marchon Eyewear

Chi sono le splendide testimonial

Le “testimonial” della campagna sono otto giovani attrici italiane, provenienti dalle serie tv di Netflix, Rai Fiction, HBO e Amazon Prime di maggior successo: un roaster di talent con focus sul target della Gen Z. Benedetta Gargari, Jenny De Nucci, Ludovica Coscione, Aurora Moroni, Clotilde Esposito, Simonetta Columbu, Denise Capezza e Lorena Cesarini sono coinvolte nel progetto iniziato a maggio e che si concluderà a settembre 2021, mese focus per l’occhialeria da vista.

Il content strategy della campagna di comunicazione

In totale saranno prodotti 21 IG post e 21 IG stories che rimanderanno all’e commerce del brand Liu Jo. Una scelta strategica volta a creare una visibilità del brand sul lungo termine e un processo di fidelizzazione con le attrici coinvolte e i loro follower. La Gen Z, ovvero le persone nate tra il 1997 e il 2012, è il main target del progetto. Il range di età del consumatore finale intercettato, infatti, si identifica nei personaggi delle teen series in voga attualmente e le ampie fan base delle attrici sono attente alla veicolazione di messaggi positivi, incoraggianti e inclusivi.