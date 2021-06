Confermata l’edizione in presenza per AFM 2021

L’American Film Market si svolgerà a Santa Monica dal 2 al 7 novembre

L’American Film Market tornerà in presenza. Dopo l’edizione virtuale del 2020 a causa della pandemia, l’appuntamento per quest’anno è dal vivo. L’evento industry si svolgerà infatti a Santa Monica dal 2 al 7 novembre 2021. A confermarlo è stato il managing director Jonathan Wolf in una mail indirizzata ai dirigenti delle società del settore audiovisivo.

Il primo Film Market a tornare in presenza in quest’era pandemica sarà, dal 6 al 15 luglio 2021, il Marché du Film di Cannes.

Il vantaggio dell’online

Dopo che gli addetti ai lavori hanno sperimentato l’efficienza e la comodità dei Film Market online, resterà comunque una buona percentuale di professionisti che continuerà a seguire questi eventi industry online.