Fattorie Garofalo si affida a Geotag e TheGoodOnes per il media digital e social

Fattorie Garofalo, azienda produttrice di Mozzarella di Bufala Campana DOP, ha scelto il centro media Geotag a cui affidare le campagne digitali e social e TheGoodOnes per la creatività.

Fattorie Garofalo nel 2020 ha registrato un fatturato lordo di circa 120 milioni di euro, facendo segnare un incremento del 20% nelle vendite alla grande distribuzione organizzata e +6% per l’export. Nella nota si legge che Fattorie Garofalo guarda con ottimismo al dopo Covid e non allenta il processo di crescita con nuovi investimenti nei processi produttivi ma anche nell’e-commerce e nel digital.

Le due agenzie indipendenti – TheGoodOnes guidata da Marco Marozzi e Stefano Rho e Geotag di cui sono partner Marco Fontana, Riccardo Verbani e Riccardo Panza – lavoreranno insieme con l’obiettivo di incrementare brand awareness e traffico al sito del brand per i mercati Italia e Belgio.

Stefano Rho, Direttore Creativo di TheGoodOnes, ha commentato: “Siamo entusiasti di accompagnare Fattorie Garofalo nella sua prima campagna consumer. Per TheGoodOnes non si tratta solo di creare annunci, ma di costruire un nuovo ecosistema di comunicazione per un Brand di grande valore, partendo con la nuova linea di Mozzarella di Bufala Campana DOP con latte fresco di giornata”.

Riccardo Verbani, fondatore e partner di Geotag, ha aggiunto: “La campagna è pianificata per tutto il 2021, rispettando la specifica stagionalità del mercato dei formaggi e utilizzando differenti mezzi e canali di comunicazione: Google Adwords, display banner e social ads su Facebook e Instagram”.